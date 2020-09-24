Özlem YURTÇU KARABULUT - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA
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Son dakika haberler: Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı
ÇİN'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.
ÇİN'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.
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