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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye

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Son dakika haberler: Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye
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Mersin'de hakkında 3 kızına cinsel istismardan dava açılan S.D. (55), tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Mersin'de yaşayan H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba S.D., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Baba S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında mağdur kız kardeşler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada akrabalar ve yakınlar dinlendi. Söz verilen hala S.D., kızların babalarından para almak için iftira attığını iddia etti. Kız kardeşler ise şantaj ve iftira iddialarını kabul etmedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.D.'yi yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.

Son dakika haberler: Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye


Kızlarının tacizle suçladığı babanın yargılandığı dava öncesi ortalık karıştı
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