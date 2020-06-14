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Haber Giriş: 14.06.2020 - 18:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kızılay Başkanı'ndan uyarı: Deprem fırtınasına benziyor, kerpiç evlere girilmemeli

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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli'' uyarısında bulundu.

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  • Bingölde deprem
  • Bingölde deprem
  • Bingölde deprem
  • Bingölde deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı: 
Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri artçılar oluyor
Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.
17:24 - 5.7 Büyüklük
17:34 - 4.6 Büyüklük
18:09 - 4.7 Büyüklük
Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli.
Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.

Ayrıntılar birazdan...

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