Son dakika haberler... Kızılay Başkanı'ndan uyarı: Deprem fırtınasına benziyor, kerpiç evlere girilmemeli
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli'' uyarısında bulundu.
Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:
Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri artçılar oluyor
Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.
17:24 - 5.7 Büyüklük
17:34 - 4.6 Büyüklük
18:09 - 4.7 Büyüklük
Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli.
Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.
Ayrıntılar birazdan...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle