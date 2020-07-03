Son dakika haberler... Kızılay Başkanı: Kapı ve pencereleri kapatın, dumanı solumayın
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık da konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
"KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN, DUMANI SOLUMAYIN"
Kınık'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler
Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."
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