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Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kızılay Başkanı: Kapı ve pencereleri kapatın, dumanı solumayın

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Son dakika haberler... Kızılay Başkanı: Kapı ve pencereleri kapatın, dumanı solumayın
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sakarya Hendek'teki patlamaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN, DUMANI SOLUMAYIN"

Kınık'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler

Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."

Sakarya Hendekte havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakaryadaki havai fişek fabrikasında büyük patlama Açıklamalar peş peşe geliyor...
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında büyük patlama! Açıklamalar peş peşe geliyor...
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
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