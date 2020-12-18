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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul / Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA- DHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kısıtlamaya saatler kaldı... İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Son dakika haberler: Kısıtlamaya saatler kaldı... İstanbulda trafik yoğunluğu başladı


Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

BURSA'DA, KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu.
Son dakika haberler: Kısıtlamaya saatler kaldı... İstanbulda trafik yoğunluğu başladı

Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu.
Son dakika haberler: Kısıtlamaya saatler kaldı... İstanbulda trafik yoğunluğu başladı

Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

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