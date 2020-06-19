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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kırmızı bültenle aranıyordu... Polis ve MİT'ten ortak operasyon!

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Son dakika haberler: Kırmızı bültenle aranıyordu... Polis ve MİT'ten ortak operasyon!
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Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla Şırnak'ta yakalandı.

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