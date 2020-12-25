Son dakika haberler: Kırklareli Valiliği'nden flaş karar!

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı meslek grubu çalışanlarının ve kente dışarıdan gelenlerin Covid-19 testi taramasından geçirilmesine karar verildi. Kırklareli Valiliği kararın herkesi kapsamadığını, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde kente gelen vatandaşlar arasında tarama amaçlı test yapılacağını bildirdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valiliği konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Valiliğimiz İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.12.2020 tarih ve 2020/157 nolu kararının 2. Maddesinde; "Koronavirüs ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti vermekte olan lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 tarama testi yapılması" yönünde alınan karar bazı basın yayın organları tarafından; il dışından ilimize gelecek olan vatandaşlarımızın tümüne PCR testi yapılması zorunluluğu getirdiği şeklinde haberleştirilmiştir.

Alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde PCR testi yapılması gerekli görülen; ilimizde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile ilimize gelen vatandaşlarımız arasından tarama amaçlı test yapılacaktır.

Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

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