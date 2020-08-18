Son dakika haberler... Kılıçdaroğlu'na seslendi: 7 ay boyunca neden sustunuz?

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almış ve Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Biden’ın bu sözlerinin 7 ay sonra gündeme geldiğini vurgulamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: 7 AY BOYUNCA NEDEN SUSTUNUZ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?"