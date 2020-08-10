Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sını belirledi! İşte o isimler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
- Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
- Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
- Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.
- Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.
- Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı görevlerine devam edecek.
- Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle