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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sını belirledi! İşte o isimler...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

- Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

- Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

- Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.

- Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

- Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.

- Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı görevlerine devam edecek.

- Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.

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