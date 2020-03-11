Son dakika haberler: Kaynanasına “oğlunu sen mutlu et” diyen kadın ağır kusurlu bulundu

Dava dosyasına göre, Yunus Ç., ile Nursena Ç., kapı komşularıydı. 2014 yılında, 17 yaşında olmasına rağmen, Nursena Ç., mahkeme izniyle Yunus’la evlendi.



Çift yaklaşık iki yıl süren evliliklerini şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle sonlandırmak için Ankara 2. Aile Mahkemesine, maddi ve manevi tazminat talebiyle, karşılıklı boşanma davası açtı.

Genç kadın avukatı aracılığıyla mahkeme verdiği dava dilekçesinde, “evliliğin başından itibaren eşinin ve ailesinin kendisine kötü muamelede bulunduğu, evliliği boyunca eşi ve ailesinin baskısı altında yaşadığı, eşinin kendisine vakit ayırmadığını, eşi ve kaynanasının şiddetine maruz kaldığını, çocuklarının olmamasından dolayı suçlandığını, tedaviye zorlandığını, kaynanasının zorla iğne yaptığını” iddia ederek 400 TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

OĞLUNU SEN MUTLU ET

Yunus Ç. de avukatı Mehtap Sakinci, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “genç kadının iddialarının doğru olmadığını, Nuresana’nın eşi ve kaynanasına saygısız davrandığını, kaynanasına şiddet uyguladığını, en son olayda iş kazası geçiren kocasına, ‘kör müsün önüne baksaydın’ dediği, kaynanasının öyle deme kocana sevgini göster demesi üzerine, genç kadının kayınvalidesine ‘sevgini sen akşam göster, oğlunu ben mutlu edemiyorsam sen mutlu et’ ” dediğini belirterek, 25 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

KADININ TAZMİNAT TALEBİNE RET

Ankara 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme “Kadının kayınvalidesine ‘ben oğlunu mutlu edemiyorsam sen mutlu et’ dediği, tarafların bu son olaydan sonra ayrıldıkları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu” gerekçesiyle genç kadının yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talebini reddetti.



Mahkeme, erkeğin daha az kusurlu olduğunu belirterek, koca yararına 4 bin TL maddi, 3 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

TAZMİNAT MİKTARI DOĞRU

Karara ilişkin yapılan istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi 18 Şubat’ta karara bağladı. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi.



Geçen hafta taraflara tebliğ edilin kararın gerekçesinde, “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılan, bu olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı-karşı davacı erkek yararına, tazminat takdir edilmesinde, tarafların, boşanmaya neden olan olaylardaki kusur dereceleri, tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, evliliğin süresi, beklenen menfaatlerin kapsamı ve hakkaniyet kuralları birlikte değerlendirildiğinde, takdir edilen tazminatın miktarında, herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır” denildi.

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