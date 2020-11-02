MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı... Her şeyi itiraf etti
GeriGündem Son dakika haberler: Katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı... Her şeyi itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı... Her şeyi itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı... Her şeyi itiraf etti
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin bulunduğu sokakta, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Deniz Çınar'ın (23) katil zanlısı, çocukluk arkadaşı Ahmet Ö. (22) çıktı. Jandarmadaki ifadesinde arkadaşını kendisini ittiği için öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Ö., adliyeye sevk edildi. 2 arkadaştan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kişinin, demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Pınar Sokak'ta dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı saptanan Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Çınar'ın cansız bedeninin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden olay anında sokakta olduğu belirlenen Çınar'ın çocukluk arkadaşı Ahmet Ö., gözaltına alındı. Ahmet Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, "Olay akşamı alkolüydüm. Deniz Çınar ile tartıştık. Beni itince sırtından bıçakladım. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Evlerimiz aynı sokakta. Bıçakladıktan sonra, kan geldiğini görünce paniğe kapılıp, kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Ahmet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Deniz Çınar'ın katili Ahmet Ö. ile birlikte çektirdiği fotoğraf çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle