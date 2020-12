Son dakika haberler: Katil ikizler... Oğlu öldü, baba ölü taklidi yaparak kurtuldu

Narlıdere Altıevler Mahallesi Aksu Sokak'taki kır düğün salonunda geçen 2 Kasım'da saat 21.00'da meydana gelen olayda, Can ailesinin işletmesini silahla basan 35 yaşındaki ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile arkadaşları Emre Demirağaç, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. İddiaya göre Demirağaç tarafından baba Muzaffer Can ayağından vurularak 3 kurşunla yaralanırken, Harun ve Hakan İvgin ise ancak 200 metre kaçabilen 27 yaşındaki Süleyman Fırat Can'ı vurarak öldürdü.



PARAYI VERMEYİP KOVDULAR



Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, oğlu Süleyman Fırat'ın bundan aylar önce kendi işinin patronu olmak için Serkan B. aracılığı ile İnciraltı'nda ikiz kardeşlerin işlettiği bir kır düğün salonunun işletmesini almaya karar verdiğini aktaran acılı anne Dilek Can, "İşletmesini satın alacağımız kır düğün salonu kurşunlanınca oğlum, 'Bana bu işletmeden hayır gelmez. Ben bu işten vazgeçeceğim' diye söyledi. Oğlum Harun ile Hakan kardeşlerden verdiği 20 bin lira parayı geri istemiş ancak onlar da 'Masrafları çıkınca sana 12 bin 500 lira borcumuz kalıyor. Onu da sana 3 taksitte veririz. Hadi şimdi defol git' diyerek oğlumu kovmuşlar" diye konuştu.





35 yaşındaki Harun ile Hakan İvgin adlı ikiz kardeşler, Süleyman Fırat Can'ı öldürürken, babasını da yaraladı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Oğlu ile eşinin sonrasında bu işi çözmek için Serkan B'yi Narlıdere'deki işletmelerine davet ettiğine dikkat çeken anne Dilek Can, "Konuşmak için Serkan'ı çağırmışlar ancak onların yerine akşamüstü arka kapıdan Harun, Hakan ve Emre içeri silahlarla basmış. Emre eşimi bacağından vuruyor. Harun ile Hakan da kurşun yağdırıp, 200 metre ileride oğlumu öldürmüş. Sonra tekrar işletmeye geri dönen ikizler Emre'ye 'Daha bu adamın işini bitirmedin mi?' diyor. Sonra Emre bir el daha ateş ediyor. Eşim ölmüş gibi yapınca kaçıyorlar" diye konuştu.



Oğlunun genç yaşta mezara girdiğini, eşinin de yürüyemediğini söyleyen Dilek Can, "Katiller en ağır cezayı alsın" dedi.



'BASKALARININ CİGERİ YANMASIN'

OLAYDAN sonra 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konurken, anne Dilek Can ağır yaralı eşinin yürüyemediğini, oğlunun da genç yaşta mezara girdiğini anlatarak isyan etti. Acılı anne, "Bu kişilerin birçok suçtan sabıkası olduğunu biz sonradan öğrendik. Onlar bizim ciğerimizi yaktı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu katillerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.