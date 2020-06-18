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DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kartal'da şiddetli yağış etkili oldu

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Son dakika haberler: Kartal'da şiddetli yağış etkili oldu
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İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı. Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Son dakika haberler: Kartalda şiddetli yağış etkili oldu

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosikletler yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.
Son dakika haberler: Kartalda şiddetli yağış etkili oldu
"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Son dakika haberler: Kartalda şiddetli yağış etkili oldu

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