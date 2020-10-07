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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kartal D-100'de vinç üstgeçitteki reklam panosunu devirdi

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Son dakika haberler... Kartal D-100'de vinç üstgeçitteki reklam panosunu devirdi
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İstanbul D-100 Karayolu'nda üst geçidin altından geçen beton pompalama aracı üst geçide takıldı. Üst geçidin korkulukları ve reklam panoları seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracı üst geçidin altından geçtiği sırada aparatlarının açılması nedeniyle üst geçide takıldı. Ardından üst geçidin korkulukları ve reklam panoları D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen 2 belediye otobüsü ve 3 otomobilin üzerine düştü.

Son dakika haberler... Kartal D-100de vinç üstgeçitteki reklam panosunu devirdi
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi. 

Son dakika haberler... Kartal D-100de vinç üstgeçitteki reklam panosunu devirdi

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