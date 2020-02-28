Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:03,
Son dakika haberler: Kartal D-100'de ambulansta yangın
İstanbul D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.
Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
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