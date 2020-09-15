MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Kars'ta Korona testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı
GeriGündem Son dakika haberler... Kars'ta Korona testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kars'ta Korona testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Kars'ta Korona testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı
Abone Olgoogle-news

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı.

Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Son dakika haberler... Karsta Korona testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

Polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerinCovid-19 testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtıi ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle