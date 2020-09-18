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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK - DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'e böyle saldırdılar

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Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşar Ecim'in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül'de gece saatlerinde Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı. Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.

Son dakika haberler... Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecime böyle saldırdılar

Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberler... Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecime böyle saldırdılar

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde Yaşar Ecim'in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim'e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Son dakika haberler... Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecime böyle saldırdılar

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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