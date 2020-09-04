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AA-DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 27 kişi hakkında gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 8'i muvazzaf 27 şüpheliden 19'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 8’i aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

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