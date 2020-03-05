Son dakika haberler... 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi. 58 timin katıldığı 'Kapan-3 Kazan' operasyonunda 845 kişilik personel görev aldı. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 3 PKK sığınağı tespit edildi. Buralarda 1 AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloku ve 3 jelikan içinde muhtelif erzak ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.