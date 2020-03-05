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DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

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Son dakika haberler... 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularının katımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-3 Kazan' operasyonu düzenlendi. Operasyonda; AT-4 füzesi, doçka mühimmatı, kalaşnikof mermisi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi. 58 timin katıldığı 'Kapan-3 Kazan' operasyonunda 845 kişilik personel görev aldı. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 3 PKK sığınağı tespit edildi. Buralarda 1 AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloku ve 3 jelikan içinde muhtelif erzak ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

Son dakika haberler... Kapan-3 Kazan Operasyonu başlatıldı

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