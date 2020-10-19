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Gündem
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kanuni sondaj gemisi İstanbul'da

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Son dakika haberler... Kanuni sondaj gemisi İstanbul'da
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Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

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