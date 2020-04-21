Son dakika haberler... Kamu çalışanlarıyla ilgili flaş '24 Nisan' kararı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, "Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla, kamu çalışanları 24 Nisan 2020 Cuma günü'da izinli olacak." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. "
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