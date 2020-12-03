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Hürriyet
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AA - DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı

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Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.

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  • Kahramanmaraşta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi
  • Kahramanmaraşta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi
  • Kahramanmaraşta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi
  • Kahramanmaraşta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi.

Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi.

Son dakika haberler... Kahramanmaraşta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Son dakika haberler... Kahramanmaraşta sıcak dakikalar... Otele operasyon... 2 polis yaralı

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