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Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kahramanmaraş’ta işçinin acı ölümü! Elektrik akımına kapıldı

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Son dakika haberler: Kahramanmaraş’ta işçinin acı ölümü! Elektrik akımına kapıldı
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ta bir evin çatı profili yapımında çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Kazma Bağları-Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Profil çatı işini yapan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), elindeki demirin evin üst kısmından geçen yüksek gerilim hattına temas ettirmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, akıma kapılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemenin ardından Denizurduran’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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