Son dakika haberler... Kadir Şeker hakkında yeni açıklama

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'KADİR, KADER MAHKUMU'



Konya Barosu Başkanı Aladağ, Kadir Şeker hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. "Kadir Şeker, tam anlamıyla kader mahkumu bir genç" diyen Aladağ, olayla ilgili mağdur kadının ve görgü tanıklarının ifadelerinin önemli olduğunu söyledi. Aladağ, "Mağdur, ilk ifadesinde Kadir Şeker'in elinde bıçak veya benzer bir şey tutarak yanlarına geldiğini söylüyor. Ancak daha sonra alınan ifadesinde net olarak görmediğini belirtiyor. Ancak çığlıklarını duyarak yardıma geldiği konusunda her iki ifadesinde de net" dedi.



Baro Başkanı Aladağ, Ayşe D.'nin ilk ifadesinde, Kadir Şeker'in elinde bıçak veya benzeri bir şeyle yanlarına geldiğini daha sonra alınan ifadesinde ise net göremediğini söylediğini belirtti. Aladağ, Ayşe D.'nin polis ve savcılık ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.



SADECE PARKA GİRERKEN GÖRÜNTÜSÜ VAR



Soruşturma kapsamında bölgeden toplanan güvenlik kamerası kayıtlarında Kadir Şeker'in yalnızca tramvaydan inip, parka girerken görüntüsü olduğunu belirten Aladağ, "Olayın yaşandığı noktayı gören bir güvenlik kamerası yok. Bu nedenle güvenlik güçleri bölgedeki apartmanlarda oturan, mağdur kadının sesini duyarak, cep telefonlarıyla görüntü almış olabilecek görgü tanıklarını araştırıyor. Ayrıca yine görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor" diye konuştu.

'SALDIRGANI TANIMIYOR, ARALARINDA HUSUMET YOK'



Kadir Şeker'in, daha önce herhangi bir olaya karışmamış, sabıka kaydı bulunmayan, iyi aileye mensup, düzgün bir genç olduğunu anlatan Baro Başkanı Aladağ, "Maktul ve mağdur kadın ile Kadir Şeker arasında hiçbir tanışıklık yok. Dolayısıyla aralarında bir husumet de yok. Yardıma geliyor ve yaşanan arbede sırasında Özgür Duran isimli kişinin ölümüne neden oluyor" dedi.



'SUÇ ALETİ, SAPINA DOĞRU KATLANABİLEN ESKİ BIÇAKLARDAN'



Suç aleti bıçakla ilgili de konuşan Aladağ, "Bizim çocukluk yıllarımızda da aşina olduğumuz, tahta saplı, içine doğru katlanabilen siyah bıçak. Akşam saatlerinde karanlık olan park içinden geçerken tedirgin olduğu için yanında taşıdığını söylüyor. Ancak bıçağın maktulün kalbine nasıl saplandığı belirsiz. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi incelemesi ve tahliller kesin ölüm nedenini ve oluş şeklini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca dün akşam yapılan keşif de olayın oluş şeklinin netleşmesini sağlayacaktır" diye konuştu.



KADİR ŞEKER GÜNDEMİYLE BARO TOPLANTISI



Konya Barosu olarak bugün tek gündem maddesi Kadir Şeker olan toplantı yaptıklarını dile getiren Mustafa Aladağ, "Aile özel bir avukat tuttu. Ancak biz de baro olarak soruşturma sürecini çok yakından izliyoruz ve üzerimize düşün tüm desteği vermeye hazırız. Pırıl pırıl bir çocuk ve şiddete uğrayan bir kadına yardım etmek isterken bu üzücü olayı yaşadı. Elbette bizler hukukçu olarak kendisinin bu zor durumunda yanındayız, gereken tüm yardımı yapmaya hazırız" dedi.



KADİR'İN AĞABEYİ: İKİNCİ BİR EMİNE BULUT OLMASIN DİYE TEPKİSİZ KALMADI



Geçen 5 Şubat'ta parkta kameriye içinde Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale eden; ancak çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı.



Kadir Şeker'in Ankara'da ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, kardeşini anlattı. Hidayet Fatih Şeker, kardeşinin üniversite sınavına hazırlandığını Ankara’da bir üniversitede Tıp Fakültesinde okumak istediğini söyledi. Ağabey Şeker, "Babama söz vermişti, doktor olmak istiyordu.



Bu acı haberi aldığımızda dünyam başıma yıkıldı. Çünkü kardeşim gerçekten karıncayı incitemeyecek bir insandır. Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olan, engelli insanlar için kampanya düzenleyen, sokak hayvanları için mama parası toplayan birisiydi. İnsanları ve hayvanları severdi. Babam bize bilgili olmaktan, zorda kalmış insanlara yardım etmekten vicdanlı olmaktan başka bir şey öğretmedi bugüne kadar. Kadir doktor olmak istiyordu. Başka insanların hayatlarını kurtarmak istiyordu. Ama bunu doktor olmadan da başardığını düşünüyorum şu anda" dedi.



'KENDİNİ KORUMAK İÇİN ÇAKI TAŞIYORDU'



Hidayet Fatih Şeker, yarıyıl tatili için gittiği Konya'da kardeşiyle görüştüğünü ve bu sırada başına gelen olayı anlattığını söyleyerek, "Kadir eve tramvayla gidiyor. Yolculuk 40 dakika sürüyordu.



Bana anlattığına göre tinerciler gözünün önünde bir çocuğu bıçakla, falçatayla sürükleyerek dövmüş, darbetmişler. Çocuk bir şey yapamamış. Bu olayı gördükten sonra kendini korumak için çakı taşıdığını anladım. Kadir o bıçağı kimseye karşı kullanacak birisi değil" dedi.



'EMİNE BULUT OLAYI GİBİ BİR OLAY YAŞANACAĞINI DÜŞÜNDÜ'



Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Orada annenin feryadını duymuştuk bütün ülkece. 'Lütfen ölmek istemiyorum' diyordu.



Kadir belki bunların tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı. Orada başka insanlar da yok. Kadını kurtarmak istemiş. Bütün niyeti bu" diye konuştu.



Hidayet Fatih Şeker, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyleyerek, "Adaletin tesis edilmesini istiyorum bir an önce. Kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyordu ve sınava az bir süre kalmıştı. Bir maraton içerisindeydi. Bu maratondan alıkonmasın istiyorum. Cezaevinde şu anda. Bir an önce yargılansın ve olay açıklığa kavuşsun istiyorum. Kamu vicdanında rahatlasın istiyorum. Benim istediğim kardeşim için özgürlük" ifadelerini kullandı.





