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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberler: Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla vurarak bacağından yaralayan Yunus Ç. adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Recep E. serbest kalırken, diğer şüpheli İlhan Atakan E.'nin saldırı anında kendisini vurduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay dün Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı.

Tartışmalı şarkıcı Bulut Dumana silahlı saldırı
Tartışmalı şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı

Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden biri olan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Recep E. savcılık kararı ile serbest kaldı. İlhan Atakan E.'nin ise silahlı saldırı sırasında kendi silahıyla yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberler: Kadıköyde şarkıcı Bulut Dumanı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi


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