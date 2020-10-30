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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'deki şiddetli deprem Çanakkale'de de hissedildi

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Son dakika haberler: İzmir'deki şiddetli deprem Çanakkale'de de hissedildi
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 İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi. 

zmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi. 

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi hisseden Çanakkaleliler de büyük bir korku yaşadı. Özellikle çok katlı binaların deprem anında beşik gibi sallandığı gözlendi. Depremin ardından polis ekipleri, bölgelerindeki binaları kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi. 

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