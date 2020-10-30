İHA
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Son dakika haberler: İzmir'deki deprem sonrası Avcılar’da bir binada çatlak meydana geldi
Son dakika haberi... İstanbul Avcılar’da İzmir’de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıyor.
İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı yavuz sokak deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Tedbir amaçlı bina ekipler tarafından boşaltıyor.
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