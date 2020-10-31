MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
GeriGündem Son dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Buse toprağa verildi
Abone Olgoogle-news

İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamını yitiren Buse Demir (27), memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı. Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu’ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle