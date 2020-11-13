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Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de şüpheli ölüm

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Son dakika haberler: İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'in Bornova ilçesinde, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erol Örün (58) yaşamını yitirdi. Örün'ün şüpheli ölümü, yapılacak otopsiyle aydınlanacak.

Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Erol Örün, saat 01.00 sıralarında, aniden fenalaştı. Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.

Örün'ün ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek. 

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