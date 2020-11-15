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Melis KARAKUZULU- Davut CAN/DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de şaşkına çeviren görüntü.. Tüm sahili kapladı..

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Son dakika haberi.. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.

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  • Bostanlıda deniz, deniz marulu ile kaplandı
  • Bostanlıda deniz, deniz marulu ile kaplandı
  • Bostanlıda deniz, deniz marulu ile kaplandı
  • Bostanlıda deniz, deniz marulu ile kaplandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi yeşil renkli su bitkisiyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak bitkiyle kaplı denizi görenler şaşkına döndü.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken Uğur Karahan, "Şaşırdım, İzmir'de böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Buraya Bergama'dan geldim. Depremden dolayı oluşmuş olabilir. Kış geldiği için de oluşmuş olabilir. Denizin yeşil olduğunu görünce korktum" dedi.

'BU MANZARA İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Denizdeki görüntünün İzmir'e yakışmadığını söyleyen Denizcan Tosun da, "Bostanlı'da daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadık. Bu manzarayı görmek beni çok üzdü. Yoğun bir koku da var. Çiğli tarafında yoğun bir çöp kokusu var" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların deniz maruluna neden olduğunu söyledi.

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