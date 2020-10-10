Son dakika haberler: İzmir'de sahte içki kâbusu büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde dün, sahte içki içtikleri öne sürülen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Adem Güneş (64) yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu edildi. Ayrıca 6 yeni hasta da hastanelerde tedaviye alındı.



10 KİŞİ GÖZALTINDA



Soruşturma başlatan polis, olay sonrası çoğu aktar ve baharatçı dükkanı 11 iş yeri ve 2 depoya baskın yaptı. Ayrıca 4 araçta arama yapıldı. Operasyonlarda el altından sahte etil alkol ve içki sattığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ



Hastanede tedavileri süren 18 kişiden ikisi daha, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya yükseldi.



Emniyetten yapılan açıklamada, dışarıdan etil alkol alıp evde el yapımı içki yapanların, ellerindeki etil alkolleri hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği bildirildi.



Sahte alkolden zehirlenen 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



'BU İNSANLARA ZEHİR SATIYORLAR'



İzmir'de sahte içkiden ölenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerni teslim almak için bekliyor. Babası Ali İhsan Çakmak'ı (70) sahte içki nedeniyle kaybeden Osman Çakmak, şöyle konuştu:



"Babam yaklaşık 20 yıldır alkol tüketiyor. Üç gün önce saat 16.00'da eve gelmiş. Annem o sırada pazardaymış. Saat 19.30 gibi eve geldiğinde, babamın mide bulantısı olduğunu öğrenmiş. Babam yarım saat sonra kusmaya başlamış. Babam hastaneye gitmeyi sevmezdi. Üst üste kusunca, gece yarısına doğru ambulans çağırmışlar.





Kapının önünde müdahale edilmiş. Daha sonra Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ben yanına gittiğimde bilinci yerindeydi. 'Baba ne oldu?' dedim. 'Başım çok ağrıyor' dedi. 'Çok alkol içiyorsun ondandır' dedim. Ondan olmadığını söyledi. Daha önce de karaciğer ve kalp şikayetleriyle hastaneye kaldırmıştık. Biz de öyle bir şey var zannettik.



Konuşmamızdan yarım saat sonra bilincini kaybetti ve kalp krizi geçirdi. Kan tahlili yaptıklarında kanında metil alkole rastlandı."



Babasının sürekli aynı yerden alkol aldığını belirten Çakmak, "Oradan alamayınca, müptelalığın da verdiği cesaretle, hiç tanımadığı birinin telefonundan birilerini arayıp, bu alkolü satın almış. Üç gün hastanede yattı. Birçok kişinin canı yandı.Gerçeğini de sahtesini de içmesinler. Alkol hiç güzel bir şey değil. Allah bunu yapanların belasını versin. Bu insanlara zehir satıyorlar. Temizlik malzemesinde kullanılan bir şeyi nasıl satıyorsun? 10 lira fazla kazanacaklar diye yapıyorlar. İki tane dünya versen o giden insanları geri getiremezsin" dedi.



'BİR KADEH İÇMİŞ'



İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden Çetin Esen'in (59) yakınları, acı haberle yıkıldı. Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, "Çok az içmiş, bir kadeh içmiş. Çankaya'dan bir yerden almış. Çok fazla içmiyordu. Geçen çarşamba günü içmiş. Mide bulantısı görülüyor, kusuyor. Hastaneye getiriyorlar ancak bugün yaşamını yitirdi" dedi.



Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 17 kişinin tedavileri sürüyor. Tedavisi devam eden Ş.T.'nin (60) eniştesi İbrahim Topçu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aldığı alkol sonrasında görme kaybı yaşamaya başlamış. Gözleri görmüyormuş. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.



'İÇKİYİ SATANLARA ÇOK KIZDIM'



Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan T.U.'nun (50) annesi Zekiye U., "Çok büyük panik ve heyecan yaşadım. İçkiyi satanlara çok kızdım. Oğlum hastalandığını bana söylemedi. Ben onun ölüsünü de bulabilirdim. Dün gece, saat 22.20 gibi, 'Anne ben galiba beyin kanaması geçiriyorum, acil ambulans çağır' dedi. Ben ambulans çağıramadım heyecandan. Ancak komşuyu çağırabildim. Hastaneye geldik. Sahte alkolden akın akın insanlar da geldi. Yattığı bölümdekilerde zehirlenmeden gelmiş. Oğlum, Konak'tan almış sahte içkiyi, sadece kendisi içmiş" dedi.