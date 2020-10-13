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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İzmir'de sağanak hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü

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İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun suda oynaması dikkat çekti. Öte yandan, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.

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  • İzmirde şiddetli sağanak
  • İzmirde şiddetli sağanak
  • İzmirde şiddetli sağanak
  • İzmirde şiddetli sağanak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.

Son dakika haberler... İzmirde sağanak hayatı felç etti Sokaklar göle döndü

Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu.

Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Son dakika haberler... İzmirde sağanak hayatı felç etti Sokaklar göle döndü

Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

Son dakika haberler... İzmirde sağanak hayatı felç etti Sokaklar göle döndü

YAĞMUR SULARINA KAPILAN KADIN SON ANDA KURTARILDI

İzmir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.

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