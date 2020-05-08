Son dakika haberler: İzmir'de rekor makaron operasyonu

Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 konteynerde şüphe üzerine arama yaptı. İçinde krepe kağıt olduğu beyan edilen 2 konteynerde kaçak sigara üretiminde kullanılan 16 milyon 440 adet makaron ele geçirildi. Araştırmalarına devam eden ekipler, birbiriyle bağlantılı olan 2 konteynerin de limanda bulunduğunu belirledi. 2 konteynerda yapılan aramalarda da 20 milyon 750 bin makaron yakalandı.



Piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan toplam 37 milyon 190 bin makaronun ele geçirildiği operasyon, Türkiye'de tek seferde en yüksek miktardaki yakalama oldu. Soruşturma sürüyor.