Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 12:26,
Son dakika haberler... İzmir'de özel hastanede yangın
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane tahliye edilirken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Konak'ta bulunan özel hastanenin çatı katında saat 12.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binası boşaltılırken itfaiye erleri de söndürme çalışması başlattı. Hastane binasından yükselen siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.
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