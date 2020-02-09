MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... İzmir'de özel hastanede yangın
GeriGündem Son dakika haberler... İzmir'de özel hastanede yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İzmir'de özel hastanede yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... İzmir'de özel hastanede yangın

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane tahliye edilirken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

13
  • İzmirde özel hastanede yangın
  • İzmirde özel hastanede yangın
  • İzmirde özel hastanede yangın
  • İzmirde özel hastanede yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konak'ta bulunan özel hastanenin çatı katında saat 12.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binası boşaltılırken itfaiye erleri de söndürme çalışması başlattı. Hastane binasından yükselen siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle