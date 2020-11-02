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Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İzmir'de korkutan artçı deprem

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Son dakika haberler... İzmir'de korkutan artçı deprem
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Son dakika haberine göre, İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 14.58'de, Seferihisar'a 15 km uzaklıkta, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak belirlerken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 8 km olarak duyurdu.

4'ÜN ÜZERİNDE 44. ARTÇI!

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1226 artçı sarsıntı yaşandı. 

Son dakika... İzmir'de depremin yaşattığı paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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