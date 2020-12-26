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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de genç kız erkek arkadaşıyla tartıştı, köprüden raylara atladı!

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Son dakika haberler: İzmir'de genç kız erkek arkadaşıyla tartıştı, köprüden raylara atladı!
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Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen 20 yaşındaki genç kız, 6 metre yükseklikten İZBAN raylarına atladı. Genç kızın atladığını gören bir kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Rayların bulunduğu yere giren itfaiye ve sağlık ekipleri, K.K.'yi bulunduğu noktadan çıkarttı. Genç kız hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Olay, saat 06.00 sıralarında Zafer Payzın Köprüsü'nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan K.K., köprüden İZBAN raylarının olduğu tarafa atladı. K.K. şans eseri, rayların yakınındaki toprak zemine düştü. Genç kızın atladığını gören bir kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, demir korkulukları geçemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek yol açtı. Rayların bulunduğu yere giren itfaiye ve sağlık ekipleri, K.K.'yi bulunduğu noktadan çıkarttı.

Son dakika haberler: İzmirde genç kız erkek arkadaşıyla tartıştı, köprüden raylara atladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurtarılan genç kız, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan K.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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