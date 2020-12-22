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Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de depremden sonra heyelan paniği

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İzmir’in Çiğli ilçesinde, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışların ardından Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri sınırındaki bir bölgede heyelan meydana geldi. Vatandaşları tedirgin eden heyelan sebebiyle bazı evler zarar görürken, evinin çatısına kaya parçası düşen mahalle sakini Ferit Kartal, "Biz o anda evdeydik. İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım korkmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık" dedi.

İzmir'de, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca aralıklarla yağan yağışlar sebebiyle Çiğli ilçesindeki Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri sınırındaki bölgede heyelan meydana geldi. 33 evin bulunduğu bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle, bazı evlerin duvarlarına ve çatılarına yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları zarar verdi. Mahallede çatısına kaya parçası düşen bir ev ise gardırop sayesinde yıkılmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri, yaşanan yağışların ve zaman zaman meydana gelen depremlerin kendileri için sürekli tehdit oluşturduğunu söyleyerek bölgede çözüm bulunmasını istedi.

"İLK ÖNCE ŞİMŞEK DÜŞTÜ ZANNETTİK. ÇOCUKLARIM KORKMUŞTU, HEMEN KENDİMİZİ DIŞARIYA ATTIK"

Evinin çatısına kaya parçası düşen mahalle sakini Ferit Kartal, “Biz o anda evdeydik. İlk önce şimşek düştü zannettik. Çocuklarım korkmuştu, hemen kendimizi dışarıya attık. Buradaki gardırop olmasaydı kaya parçası evin içine girecekti. Belki de çocuğum hayatını kaybedecekti. Yukarıdaki evlerin temellerinin bazıları kaydı, bunlar eski yapı“ dedi.
Bir diğer mahalle sakini Özcan Gündüz ise “Her sene yağmur yağdığında deprem olduğunda bu şekilde oluyor. Bu korkuyla yaşıyoruz, lütfen artık sesimizi duysunlar” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: İzmirde depremden sonra heyelan paniği

“BURADAKİ EVLER KOMPLE RİSK ALTINDA”

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan ise, “Bir an önce yetkililer buraya bir çözüm bulsunlar. En son burada heyelan oldu ve kayalar evin içine girdi. Buradaki evler komple risk altında” diye konuştu.
Son dakika haberler: İzmirde depremden sonra heyelan paniği

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