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Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İzmir'de camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı

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Son dakika haberler... İzmir'de camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı
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İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan Banu Ö., 'dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk sevkedilmişti.

Banu Ö. öğle saatlerinde tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

İzmirde cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme
İzmir'deki camilerde ikinci kez müzikli yayın saldırısı
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