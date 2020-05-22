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Son dakika haberler... İzmir'de camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı
İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.
İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan Banu Ö., 'dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk sevkedilmişti.
Banu Ö. öğle saatlerinde tutuklandı.
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