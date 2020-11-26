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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de bir hafta arayla kahreden haber

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Son dakika haberler: İzmir'de bir hafta arayla kahreden haber
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İzmit'te, koronavirüs tedavisi gören Havva (73) ve İsmail (73) Özden çifti, 1 hafta arayla hayatını kaybetti.

İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden, koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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