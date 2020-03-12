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DHA - Fotoğraf: İHA-DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İzmir Bornova'da hareketli anlar... AVM boşaltıldı!

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İzmir'in Bornova ilçesinde, alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren kimliği belirsiz kişi, rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna edip, alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi.

Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı. Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu.

Son dakika haberler... İzmir Bornovada hareketli anlar... AVM boşaltıldı

Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu. Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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