Son dakika haberler... İzmir Bornova'da hareketli anlar... AVM boşaltıldı!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi.

Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı. Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu.





Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu. Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.