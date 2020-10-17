Son dakika haberler: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmazdı

Partideki küskünleri dinlediğini söyledi, "Bu iş tatlıya bağlanacak mı, arkadaşlarımıza bağlı. Hiçbir arkadaşımı disipline sevk etmeyeceğim" dedi. İYİ Parti'deki liste krizi sürüyor. Bazı milletvekilleri kurultay sonrası parti grubuna katılmamaya başlamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin konuştu. "Ben çarşaf liste yaptım, blok yapsaydım bu tartışmalar olmayacaktı. Ondan evvel tam çarşaf yaptım. Bunları öğrene öğrene gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstü çizildiği söylenen isimlerle ilgili konuştu. "Kim olmuş olsa sorumluluk bana ait. Arkadaşlarımızın kırgınlığı da bana olması gerekiyor. İki arkadaşımız 'Biz istemiyoruz' demişler. O listenin içinde var. Ben geri zekâlı mıyım bunları çizin diyeyim" dedi.

Akşener'e parti içindeki tartışmanın ne zaman sona ereceği de soruldu. "Rahmetli Elçibey benim çok yakınımda böyle sorular geldiği zaman 'Ne Bileyim' derdi" yanıtını verdi.