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AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İsyan ettiren olayda yeni gelişme! Belediye açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı

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Bursa'da özel halk otobüsü şoförünün "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu otobüsten indirdiği, tepki gösteren bir yolcuyu ise darp ettiği iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi, ''Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz'' diyerek şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özel halk otobüsünde bir yolcunun üzeri çamurlu olduğu gerekçesiyle şoför tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldığı iddiasıyla sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Otobüsteki tartışmanın, iki gencin çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklandığı duyurulan açıklamada, "Yolcuların kendi aralarındaki tartışma, otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta gelmiştir. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz vermeyeceğimiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsyan ettiren olay Üstü kirli diye çocuğu indirdi, yolcuyu dövdü
İsyan ettiren olay! 'Üstü kirli' diye çocuğu indirdi, yolcuyu dövdü

 

 

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