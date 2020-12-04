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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 04.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı...

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Son dakika haberler... İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı...
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Son dakika haberi... İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor.

SAYI 7 BİNİ BULUNCA GİRİŞLER DURUYOR

Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

Son dakika haberler... İstiklal Caddesinde yeni uygulama Bugün başladı...

MASKE VE SİGARA CEZASI

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

Son dakika haberler... İstiklal Caddesinde yeni uygulama Bugün başladı...

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