Son dakika haberler: İşte itfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Vaniköy Camii yangınında itfaiyenin raporu açıklandı. Raporda, ''Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.