Son dakika haberler... İşte Ankara'daki köpek vahşetinin raporu: Ses telleri dağlanmış

Hayvanların sağlık durumlarına yönelik Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirilen muayene sonuçlandı. Köpeklerin yaşadıkları travma göz önünde bulundurularak yalnızca 4 köpek üzerinde uygulanan rutin ve laringoskopik muayenenin sonuçları ve değerlendirme raporu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Raporda, köpeklerin ses tellerinin yakıcı veya dağlayıcı bir alet ile defalarca tahrip edildiği, kalıcı travma yaşadıkları, enfeksiyonlara açık hale geldikleri belirtildi. Rapora göre köpeklerde rastlanan şiddet bulguları şöyle:

SES TELLERİ DAĞLANMIŞ

Ses tellerine yönelik, bilimsel yöntemlere aykırı elektrokoter gibi yakıcı ve dağlayıcı bir cihaz yardımı ile operatif girişimde bulunuldu.

Gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı; yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı operatif uygulamalar yapıldı.

Hayvanların bahsi geçen operasyonu birden fazla kez geçirdiğine dair bir bulguya ulaşmanın olanaklı olmadığı ancak bölgedeki deformasyon dikkate alındığında her bir hayvanın birden fazla kez cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimali yüksek tespit edildi.

FİZİKSEL HASAR VE SES KAYBI KALICI

Oluşturulan fiziksel hasar ve ses kaybı kalıcı.

Üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın; genel sağlık durumlarının ise zayıf olduğu ortaya çıktı.

DAVRANIŞ TERAPİSİ VE GÖZETİM GEREKLİ

Maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinimleri var.

Hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varıldı.

AŞIRI SIVI KAYBI TESPİT EDİLDİ

Yapılan fiziksel muayenede ise köpeklerin kıl örtüsünün mat ve karışık görünümde olduğu, beden, baş ve bacaklarda kılların yaygın olarak idrar, dışkı ve diğer kirleticilerle bulaşık halde bulunduğu gözlendi. Hayvanlarda yetersiz beslenmeye bağlı kaşeksi (beden zayıflığı ve bitkinlik) ile aşırı sıvı kaybı olduğu tespit edildi. Ayrıca kas ve iskelet sistemlerinde fonksiyonel bir bozukluk olduğu ile hareket istek ve eğilimlerinin de olmadığı ortaya çıktı.