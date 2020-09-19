Son dakika haberler... İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı
Pazar günü 15. kez gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, için İstanbul Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi. Valilik, maraton nedeniyle kapanacak yolları ve saatlerini paylaştı.
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, yarın 15. kez gerçekleştirilecek.
Tarihi Yarımada'daki 21 kilometre parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışacak. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.
Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olarak belirlendi.
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yer almak isteyenler iki seçenekten birinde mücadele verecek. Tarihi Yarımada parkurunda sınırlı sayıdaki 21 kilometre koşusunun yanı sıra sporcular, Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda kendi parkurunu seçip, dilediği yerden tek başına koşma imkanına sahip olacak.
Koşunun tamamlanmasının ardından katılımcılar uygulama üzerinden "Spor İstanbul'la Paylaş" butonuna tıklayarak verilerini Spor İstanbul datasına gönderebilecek. Kazananı ya da kaybedeni olmayan sanal yarı maratonu tamamlayan herkese sürpriz hediyeler verilecek.
YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, maraton nedeniyle kapanacak yolları ve saatlerini paylaştı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Spor İstanbul A.Ş. koordinatörlüğünde 20 Eylül 2020 Pazar günü düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu münasebetiyle;
20 Eylül 2020 Pazar günü 02.00 ile 13.00 ve 05.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıdaki gibidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.09.2020-Saat: 18.00
02.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
Samatya güney Yol, Sahil Kennedy Caddesi güney Yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı
05.00 İLE 13.00 ARASI TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağı’na kadar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden kapatılacak
Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek)
Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı’nın olduğu yerden kapatılacak
Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak
Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Atatürk Bulvarı
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü Vatan Caddesi
Millet Caddesi
D 100 kuzey güney yol
Türkeli Caddesi
Avrasya Tünel
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi
Samatya güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri (sahil kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
Edirnekapı’dan Ayvansaray’a dönüşler kapalı SETA Vakfı’nın önünden Fatih istikametine U dönüşü yaptırılacak.
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