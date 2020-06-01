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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK, Cemal YURTTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İbrahim MAŞE-İSTANBUL,(DHA)- İHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü

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Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. İstanbullular normalleşme adımlarının başladığı ilk günün sabahında işe gitmek için yollara düştü. Hem trafikte hem duraklarda yoğunluğun oluştuğu görüldü. Beşiktaş'ta ise trafiğin durma noktasına geldiği görüntülendi.

Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye'nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

Son dakika haberler: İstanbulda yeni normalin ilk günü

İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK

Cevizlibağ'da metrobüs kullanan vatandaşlardan Yılmaz Akgün, "Metrobüste dip dibe duruyor herkes. Çok dolu içleri. Koltukların boş olması da bir anlam taşımıyor. Yapacak bir şey yok metrobüs sayısı belli. Bugün çok daha yoğun oldu diğer günlere göre" dedi. Metrobüslerin yoğunluğundan şikayetçi olan başka bir vatandaş da, "Çok kötü durum. Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlemi alınması gerekiyor. Önceki gibi değil. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var" diye konuştu.
Son dakika haberler: İstanbulda yeni normalin ilk günü

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

 Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak kaydedildi.
Son dakika haberler: İstanbulda yeni normalin ilk günü



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