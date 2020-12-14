Son dakika haberler: İstanbul'da 'vahşi çete' çökertildi!

Son dakika haberi... İnsanları vahşice darp ettiler, otomatik silahlarla atış talimi yapıp kalem suikast silahlarıyla insanları vurdular. Şehirde terör estiren o çete film gibi bir operasyonla çökertildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce çökertilen ünlü organize suç örgütlerinin yerini almaya çalışan yeni çeteleri takibe aldı. Çete üyelerinin yağma, tehdit, kasten yaralama kumar oynanması için yer ve mekan sağlama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Özel harekat şubesi ve polis helikopterinin de desteğiyle çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 23 kişi kıskıvrak yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve merminin dışında polis rozeti, polis telsizi ve askeri kamuflajlar ele geçirildi. Organize suç örgütü üyelerinin bir avukatı darp ettikleri ana ait kamera görüntüsü, otomatik silahlarla yaptıkları atış talimleri, vahşice darp ettikleri kişilere ve işyeri kurşunlama anlarına ait kamera görüntüleri de ele geçirildi.



23 kişilik organize suç örgütü üyeleri polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.