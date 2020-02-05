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DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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Son dakika haberler: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Son dakika haberine göre; İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80’e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’E ULAŞTI

Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80'e çıktığı görüldü.

TAKSİM’DE YAĞIŞ VE RÜZGARLI HAVA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de bir anda etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve rüzgarlı havaya sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlı havaya hazırlıksız olanlar koşarak mekanlara sığınmaya çalışırken, bir anda etkisini gösteren rüzgarlı hava nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Son dakika haberler: İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 80e ulaştı

Son dakika haberler: İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 80e ulaştı

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