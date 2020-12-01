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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

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Gelen son dakika haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbulda trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.
Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbulda trafik yoğunluğu

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